Provincie verdeelt 900 witloofboxen aan scholen, voor het eerst kunnen particulieren box kopen

Witloof is een typisch streekproduct met wortels in Vlaams-Brabant. Het zit boordevol vitamines en mineralen, maar het bittere karakter schrikt sommige kinderen af. “Door kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met de smaak, willen we hen de liefde voor witloof bijbrengen. Op drie tot vier weken tijd telen de kinderen met de witloofbox zelf kroppen in hun klas. En zien groeien, doet eten“, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor landbouw.

Naast het telen van witloof in de klas, krijgen leerlingen ook een culinaire ervaring. Eén deelnemende klas krijgt een witloofkok op bezoek die met het zelf geteelde witloof iets lekkers klaarmaakt. Klassen kunnen zich kandidaat stellen door een foto te sturen naar de provincie.

Ook particulieren kunnen witloof telen

Voor het eerst kunnen ook inwoners van Vlaams-Brabant een witloofbox aankopen. De boxen zijn in onze regio beschikbaar tot en met 6 december op verkooppunten in Asse, Zemst. “We merken dat ook particulieren graag eens een witloofbox willen testen,” besluit gedeputeerde Tom Dehaene. “Met deze actie spelen we hierop in.”