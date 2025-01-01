Jeugdhuis ’t Bronneken krijgt een nieuwe invulling als 'De Bron'

Sinds 1986 is jeugdhuis ’t Bronneken een vaste waarde in het jeugdwerk in Asse. Na intensief overleg tussen de gemeente en het huidige bestuur van de vzw is nu beslist om de concessieovereenkomst stop te zetten. Dat betekent dat de locatie niet langer exclusief gebruikt zal worden door het jeugdhuis, maar beheerd wordt door de jeugddienst van Asse.

De beslissing komt er na een periode van uitdagingen binnen het jeugdhuis. Zo moest het jeugdhuis eind vorig jaar even de deuren sluiten nadat de politie cannabis had gevonden bij verschillende jongeren.

Er kwam ook een bestuurswissel waarbij een jonge ploeg met weinig ervaring startte. Ondanks de inzet van het bestuur en de ondersteuning van de jeugddienst, blijkt het moeilijk om een duurzame werking uit te bouwen.

Nieuwe naam: De Bron

Vanaf 1 januari 2026 stelt de gemeente ‘De Bron’ als locatie open. Zowel jeugdverenigingen als individuele jongeren kunnen er terecht voor projecten, activiteiten en ontmoetingen. Ook bestaande initiatieven zoals de jongerenwerking van Louis blijven welkom.

Kristof Gaublomme, schepen van Jeugd en Onderwijs, benadrukt het positieve perspectief: “We willen van ’t Bronneken opnieuw een plek maken waar jongeren zich thuis voelen, elkaar ontmoeten en hun ideeën tot leven brengen. Door het beheer in handen te nemen, creëren we ruimte voor vernieuwing en samenwerking. Dit is geen einde, maar een nieuw begin.”

Jongeren van het jeugdhuis blijven welkom

De gemeente werkt momenteel aan een reglement en tarieven, die vanaf 1 januari 2026 van kracht zullen zijn. Ook het huidige jeugdhuis kan de locatie blijven gebruiken. “Zo hopen we hen administratief en financieel te ontlasten, zodat ze zich opnieuw kunnen richten op hun oorspronkelijke missie: jongeren samenbrengen en een fijne plek creëren”, besluit Kristof Gaublomme.