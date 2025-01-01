Quin en Qiara speuren naar bedwantsen in Campus W: “Honden kunnen de kleinste dingen opsporen”

Vorige week werden er in Campus W in Wemmel in een dienstlokaal en drie appartementen bedwantsen gevonden. Om de campus zo snel mogelijk weer vrij te geven, worden honden Quin en Qiara ingezet. Met hun gesofisticeerde neus speuren ze naar de geur van bedwantsen. “Afgelopen zondag hebben ze op die manier al de gelijkvloerse verdieping en alle sociale ruimtes uitgekamd. Daar hebben ze geen bedwantsen gevonden, wat positief nieuws is”, zegt schepen van Communicatie. “Vandaag gebeurt een tweede controle op de eerste verdieping om te kijken of dat daar het probleem zich beperkt tot de lokalen die geïdentificeerd waren. Vrijdag gebeurt een derde controle in alle lokalen die behandeld zijn. Zo zijn we zeker dat de plaag definitief van de baan is.”

Voorlopig hebben we nog altijd de publieke ruimtes afgesloten, maar als de controle vandaag positief is zou alles vanaf morgen weer toegankelijk zijn. Quin en Qiara zijn speciaal opgeleid voor dit soort taken. “We kopen de speurhonden als puppy en dan begint eigenlijk meteen de training”, zegt Filip Verachtert van Scent Dog Academy. “De training duurt al snel twee jaar. We laten de bedwantsen kweken in Engeland omdat we zeker willen zijn dat we ze de juiste geurmoleculen willen aanleren. Anders kan het zijn dat ze bijvoorbeeld in een kamer veel gerookt wordt, op de geur van de rook afgaan. Maar als je een hond goed opleidt, kan die eigenlijk de kleinste dingen opsoren."

Taken die de speurhonden alsmaar vaker moeten uitvoeren, want bedwantsen zijn in opmars. “Het probleem ligt vaak bij de bestrijdingstechnieken”, zegt Filip. “Die zijn vrij duur omdat voortdurend moeten innoveren in nieuwe producten. Ook het inschakelen van speurhonden is een dure aangelegenheid die heel wat mensen niet kunnen betalen. Daardoor zijn ze genoodzaakt om te moeten leven met de bedwantsen.”