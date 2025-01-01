Repair Café Opwijk breidt uit met herstellen van kledij en textiel

Voor stofzuigers, koffiezetapparaten of radio's kon je al terecht bij Repair Café Opwijk. Ook met je computer die het niet doet zoals het hoort, was je al welkom. Dankzij de enthousiaste medewerking van een groepje handige naaisters kan je er nu ook terecht voor het herstellen van kledij en textiel. "We kunnen daarvoor rekenen op de medewerking van het crea-clubje dat maandelijks samenkomt in het klooster in Opwijk," zegt Repair Café-organisator Tom Bosman.

"Knopen aanzetten, scheuren of velcro herstellen, patches naaien, broeken inkorten, kousen stoppen, de riemen van je rugzak vastzetten, een zoom of naad herstellen, een drukknoop vervangen, ... Onze naaisterren doen het vrijwillig en met veel enthousiasme," aldus Bosman.

Inschrijven

Wie langskomt tijdens het Repair Café kan één kledingstuk laten herstellen. Ook met elektronische huishoudtoestellen kan je nog langsgaan. Een beroep doen op de vrijwilligers van het Repair Café is gratis, maar je moet je wel inschrijven. De komende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 november van 18u30 tot 21u30 in zaal Kersenpit in Mazenzele. Inschrijven doe je via [email protected].