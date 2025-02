Residentie Vivasse opent rouwregister voor Frank Dingenen

Frank Dingenen was zanger en presentator en vooral in de jaren 80 en 90 bekend van programma’s als 'Meester, hij begint weer!' en 'Videodinges'. Als zanger had hij hits met 'Samen in de file', 'Allez Maurice' en het duet 'Dat goed gevoel' met Niels William. “Het gemeentebestuur van Asse betuigt haar oprechte deelneming bij het overlijden van Frank Dingenen. Vanaf vandaag, dinsdag 25 februari, kan iedereen die dat wil het rouwregister voor Frank Dingenen ondertekenen in residentie Vivasse, waar hij de voorbije jaren verbleef”, klinkt het.

Na overleg met het bestuur van residentie Vivasse, besliste het gemeentebestuur het rouwregister in handen te laten van Vivasse. Het register ondertekenen kan in de cafetaria van de residentie, Prieelstraat 23, Asse. De cafetaria is iedere dag geopend van 11.30 tot 18.00 uur. Iedereen is er van harte welkom.