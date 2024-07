Ruim half miljoen 80-plussers in 2033: “Uitbreiding capaciteit woonzorgcentra nodig”

“Hieruit blijkt dat bijna elke gemeente en dus ook Opwijk, met een tekort aan woonzorgcentra zal kampen. Er zijn momenteel 155 bedden in woonzorgcentra in Opwijk: 80 bij OPcura en 75 in het Heydeveld. Volgens de studie van de Hogeschool Gent moeten er tegen 2033 liefst 106 bedden in Opwijk bijkomen. Dit zal niet alleen door OPcura kunnen worden opgevangen.”

Om de stijgende vraag naar huisvesting en zorg voor ouderen te kunnen opvangen, maakte OPcura afgelopen jaar zelf ook een studie. “Bij de opmaak van dit zorgstrategisch plan werd vertrokken van een aantal tendensen op het vlak van ouderenzorg”, vertelt Beerens. “Zo is er het feit dat ouderen langer zelfstandig thuis willen en kunnen wonen, de kortere ligduur in de woonzorgcentra, het feit dat de bewoners bij opname steeds ouder en zorgbehoevender zijn, de opkomst van nieuwe technologieën in de zorg, de energiekost in de zorg en de vraag naar meer kleinschalig wonen.”

“Daarnaast werd er door een architectenbureau een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd waarbij het huidig woonzorgcentrum en onze andere voorzieningen gescreend werden op het vlak van toekomstige infrastructuur-, (brand)veiligheids- en energetische normen. Dit resulteerde in een aantal prioriteiten voor de verdere ontwikkeling van onze zorgcampus.”

Breed zorgaanbod

De studie betekent het startschot van een lang proces dat uiteindelijk moet uitmonden in een grondige toekomstige renovatie of een nieuwbouw van woonzorgcentrum De Oase en de andere voorzieningen op de zorgcampus. Al zal dat niet voldoende zijn, weet ook Beerens. "We willen een breed zorgaanbod aanbieden aan de oudere bevolking. Zo denken we aan de omvorming van de OCMW-poetsdienst naar een dienst voor huishoudhulp met een breder takenpakket dan enkel schoonmaak."

“Ook de opstart van het lokaal dienstencentrum Den Hopstaak met nadruk op preventie en buurtwerking past in dit zorgaanbod. Daarnaast denken we aan de overname en omvorming van de gemeentelijke vervoersdienst naar een erkende Mobitwin centrale, de opstart van een wekelijkse boodschappenronde en de mogelijkheid tot nacht- en dagopvang met halve dagen.”