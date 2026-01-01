Spoeddienst AZ Jan Portaels telde vorig jaar meer dan 30.000 patiënten: “Stijging door tekort aan huisartsen”

Met iets meer dan 30.000 patiënten blikt de spoeddienst van het AZ Jan Portaels terug op een druk jaar. Al enkele jaren op rij neemt het aantal patiënten op de spoeddienst toe. “Die toename is deels te verklaren door het tekort aan huisartsen in de regio, maar ook aan de werking van de dienst zelf. Sinds enkele jaren zet het ziekenhuis in op de werking met basisartsen en huisartsen in opleiding voor de opvolging en behandeling van niet-urgente medische problemen.” klinkt het bij hoofdarts Tom Schmitz, die tot voor kort ook diensthoofd spoedgevallen was.

Sinds oktober 2025 baat het ziekenhuis, in samenwerking met de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, ook een PIT-voertuig uit. “Intussen staan heeft deze al meer dan 500 ritten op de teller”, gaat Schmitz verder. De PIT maakt de dringende zorg efficiënter. “De verpleegkundigen kunnen met behulp van een bijkomende opleiding veel interventies zelfstandig oplossen zodat de MUG beschikbaar blijft voor die zaken waar een arts essentieel is. De MUG tot slot rijdt jaarlijks zo’n 800 keer uit.”