De spoeddienst van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde behandelde vorig jaar iets meer dan 30.000 patiënten

Spoeddienst AZ Jan Portaels telde vorig jaar meer dan 30.000 patiënten: “Stijging door tekort aan huisartsen”

De spoeddienst van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde behandelde vorig jaar iets meer dan 30.000 patiënten. Het ziekenhuis ziet dat aantal jaar na jaar toenemen. “De stijging komt er onder meer door het huisartsentekort in de regio”, zegt hoofdarts Tom Schmitz.

Met iets meer dan 30.000 patiënten blikt de spoeddienst van het AZ Jan Portaels terug op een druk jaar. Al enkele jaren op rij neemt het aantal patiënten op de spoeddienst toe. “Die toename is deels te verklaren door het tekort aan huisartsen in de regio, maar ook aan de werking van de dienst zelf. Sinds enkele jaren zet het ziekenhuis in op de werking met basisartsen en huisartsen in opleiding voor de opvolging en behandeling van niet-urgente medische problemen.” klinkt het bij hoofdarts Tom Schmitz, die tot voor kort ook diensthoofd spoedgevallen was.

Sinds oktober 2025 baat het ziekenhuis, in samenwerking met de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, ook een PIT-voertuig uit. “Intussen staan heeft deze al meer dan 500 ritten op de teller”, gaat Schmitz verder. De PIT maakt de dringende zorg efficiënter. “De verpleegkundigen kunnen met behulp van een bijkomende opleiding veel interventies zelfstandig oplossen zodat de MUG beschikbaar blijft voor die zaken waar een arts essentieel is. De MUG tot slot rijdt jaarlijks zo’n 800 keer uit.”

Meest bekeken

Wagen belandt op dak in Maalbeek
Mobiliteit

Wagen belandt op dak in Maalbeek in Wemmel, oudere man bevrijd door brandweer

De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers
Cultuur
Samenleving

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

Burgemeester van Dilbeek, Stijn Quaghebeur
Mobiliteit
Samenleving

Dilbeek en Lennik trekken naar Crucke voor toegenomen vliegtuiglawaai: "Maximaal tot een minimum beperken"

maa 9 feb
Schepen van Mobiliteit Steve Claeys
Mobiliteit

Trajectcontroles op komst in dorpskernen Machelen en Diegem: “Snelheidsduivels op sluiproutes aanpakken”

Meer nieuws uit de regio

Gebouwen van TechOV in Vilvoorde
Onderwijs
Jeugd
Vlaamse Rand

TechnOV Vilvoorde investeert in infrastructuur: "Noodzakelijk om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden"

maa 9 feb
Aimen Horch
Politiek

Aimen Horch kandidaat-voorzitter Groen: “Verder doen zoals nu is geen optie”

don 5 feb
De politie vond in totaal 170 gestolen prijsduiven terug
Justitie

Duivendieven die vanuit Vilvoorde opereerden krijgen tot 30 maanden cel

vrij 6 feb
Team crisisvrijwilligers Vilvoorde
Samenleving

Vilvoorde richt team met crisisvrijwilligers op: “Sterk staan bij noodsituaties”

woe 4 feb
Parkdichter Jurgen Masure leidt de Poëziewandeling door Vilvoorde
Cultuur

Vilvoordse dichters krijgen plaats in poëzietentoonstelling: "Literair ei kwijt kunnen"

zat 31 jan