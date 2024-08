Ternat wil wateroverlast aanpakken met artificiële intelligentie

Schepen van Omgeving Geert De Feyter legt uit wat het grote voordeel is van de nieuwe manier van werken: “Dankzij het nieuwe systeem kunnen onze mensen voortdurend volgen wat de problemen zijn en hoe hoog de nood is om in te grijpen en inwoners te waarschuwen voor een eventuele overstroming."

Nu zitten de data over water vaak verspreid over verschillende bronnen die niet altijd even betrouwbaar zijn. Doel is om alle informatie nu te verzamelen op 1 platform. Daarbij rekent Ternat op de kracht van artificiële intelligentie. "Om die stroom aan data te kunnen capteren, sneller te interpreten, beter te interpreteren en ook beter te voorspellen”, legt De Feyter uit.

Op die manier gaat geen kostbare tijd verloren. Ook andere gemeenten testen het systeem uit. Het project kan op 200.000 euro subsidies reken van de provincie Vlaams-Brabant. Ternat werkt samen met een Leuvens ingenieursbureau dat het systeem ontwikkelde en wil testen in verschillende gemeenten in onze provincie.