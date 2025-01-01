Tiffany Rugtier is Parel van de Zorgkundigen: “Een hart van goud in de zorg”

Tiffany Rugtier van woonzorgcentrum De Maretak in Halle is verkozen tot ‘Parel van de Zorgkundigen’. De Belgische Federatie voor Zorgkundigen lauwert Tiffany voor haar warmte, inzet en onmisbare rol in de zorg.

Tiffany werd verkozen omwille van haar uitzonderlijke inzet, haar warme persoonlijkheid en haar vermogen, om naast de klassieke zorgtaken, dat extraatje te tonen. “Ze kent de bewoners en hun familieleden door en door en verwent hen met kleine gebaren die haar zorg uniek maken”, klinkt het bij Paul Cappelier, voorzitter van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen. “Ze is open en eerlijk in haar communicatie en zoekt steeds samen naar oplossingen waar beide partijken achter staan. Daarnaast vergezelt ze bewoners graag mee op uitstappen en kruipt ze al jarenlang in de huid van zwarte piet rond Sinterklaastijd.”

De laatste tijd kwam er ook wat negatief nieuws rond de zorgkundigen en de ouderenzorg in de media. Dit kwam voor heel wat voorzieningen en zorgkundigen hard aan omdat velen dagdagelijks het beste geven van zichzelf in volle luwte. Het zijn de stille werkers achter de muren van de vele voorzieningen. “Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik deze prijs mag uitreiken aan Tiffany”, gaat Cappelier verder. “Met de erkenning willen we alle zorgkundigen waardering geven die ze verdienen. Hun werk is van onschatbare waarde.”

