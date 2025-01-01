Twee appartementen in Grimbergen onbewoonbaar na brand

In Grimbergen is deze middag brand uitgebroken in een gebouw met twee appartementen. Ze zijn allebei onbewoonbaar verklaard. De brand is mogelijk ontstaan nadat een gasfles ontplofte, al kan de brandweer dat nog niet met zekerheid bevestigen.

De brand brak vanmiddag in een gebouw langs de Beemdenstraat in Beigem. “Er is sprake van een gasfles, maar het is onduidelijk of er een ontploffing was”, zegt Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De brand ontstond op het gelijkvloers in een atelier. De precieze oorzaak van het vuur moet nog worden onderzocht. Er vielen geen gewonden.”

De twee woongelegenheden in één gebouw zijn door het vuur wel onbewoonbaar verklaard. “Dat komt omdat de brandweer vaststelde dat het gebouw instabiel was. Het vuur was wel snel onder controle. Er wordt een oplossing gezocht om de bewoners onderdak te geven”, besluit burgemeester Bart Laeremans.

Meest bekeken

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie
Samenleving

Gezin van zes op straat na uitslaande keukenbrand: 13-jarige naar ziekenhuis met rookintoxicatie

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat
Economie
Mobiliteit

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

zon 5 okt
Samenleving

Twee appartementen in Grimbergen onbewoonbaar na brand

Sport
Onderwijs

6.000 jongeren lopen door Halse binnenstad tijdens eerste Urban Run: “Samen leren, samen sporten”

Sport

Fenixx BeigHum verliest met 0-1 van Sint-Denijssport: "Onze minste wedstrijd van het seizoen"

Meer nieuws uit de regio

Sport

Fenixx BeigHum verliest met 0-1 van Sint-Denijssport: "Onze minste wedstrijd van het seizoen"

Groen
Vlaamse Rand

Grimbergen wil versnelling hoger schakelen in ontharding: "Ook inwoners stimuleren"

don 2 okt
Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Mobiliteit

Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

din 30 sep
De Waterbus vaart nog tot 31 oktober elke weekdag tussen Brussel en Grimbergen
Mobiliteit

Waterbus vaart nog tot 31 oktober op volle kracht: "Weer of geen weer, bij ons zit je altijd goed"

don 18 sep
Werken ter hoogte van de Verbrande Brug in Grimbergen
Mobiliteit

Industriezone Grimbergen wordt verkeersveiliger: werken tot januari

din 16 sep