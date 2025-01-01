Twee appartementen in Grimbergen onbewoonbaar na brand

De brand brak vanmiddag in een gebouw langs de Beemdenstraat in Beigem. “Er is sprake van een gasfles, maar het is onduidelijk of er een ontploffing was”, zegt Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De brand ontstond op het gelijkvloers in een atelier. De precieze oorzaak van het vuur moet nog worden onderzocht. Er vielen geen gewonden.”

De twee woongelegenheden in één gebouw zijn door het vuur wel onbewoonbaar verklaard. “Dat komt omdat de brandweer vaststelde dat het gebouw instabiel was. Het vuur was wel snel onder controle. Er wordt een oplossing gezocht om de bewoners onderdak te geven”, besluit burgemeester Bart Laeremans.