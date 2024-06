Uitslaande brand op Brucargo: omgeving afgesloten

De Brandweerzone Vlaams-Brabant-West is volop bezig met het bestrijden van een grote loodsbrand in Brucargo in Machelen. Dat bevestigt woordvoerder Wouter Jeanfils van de zone. Vooraf zou er zich een ontploffing hebben voorgedaan. "Het gaat om gebouw 750", zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (Vooruit) van Machelen. "Die loods is gevestigd achter de site van Ziegler. Het kruispunt ter hoogte van de rotonde aan het warenhuis Delhaize is afgesloten voor het verkeer. De brandweer is volop aan het blussen.

De omliggende loodsen en bedrijfsgebouwen van nummer 750 zijn uit voorzorg geëvacueerd. We hebben geen melding van gewonden, de omgeving blijft afgesloten voor de veiligheid. Er is een grote perimeter ingesteld." Burgemeester Kurt Ryon van buurgemeente Steenokkerzeel liet een bericht plaatsen op de gemeentelijke Facebookpagina."De brand situeert zich in een loods op Brucargo in Machelen, niet in Steenokkerzeel", zegt Ryon. "Maar door de wind komt de rook onze richting uit. We vragen dan ook aan de inwoners van Melsbroek om deuren en ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen."