bommelding

Valse bommelding op Brussels Airport: “Geen idee wie achter de dreiging zit”

In Zaventem kreeg Brussels Airport vanmorgen een valse bommelding binnen. De bommelding was gericht naar een vliegtuig van Brussels Airlines dat op het punt stond om naar Berlijn te vertrekken.

Meteen na de melding werden de passagiers en het boordpersoneel geëvacueerd. Het vliegtuig werd naar een veilige zone op het tarmac geloodst. Daar voerde de federale politie een grondige controle uit. Die ‘sweep’ leverde uiteindelijk niets op. “We weten momenteel nog niet wie achter de dreiging zit”, klinkt het bij Nico Cardone, de woordvoerder van Brussels Airlines.

In totaal waren 139 passagiers betrokken. De bommelding had geen gevolgen voor de werking van de luchthaven.

Meest bekeken

Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

din 30 sep
Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg
Samenleving

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee
Cultuur

Johan Verminnen annuleert afscheidstournee: “Een zware operatie verbrijzelt mijn droom”

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

maa 29 sep
Samenleving
Politiek

Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"

din 30 sep

Meer nieuws uit de regio

Brussels Airport
Mobiliteit
Politiek

Nationale vakbondsactie op 14 oktober: alle vertrekkende passagiersvluchten Brussels Airport geschrapt

din 30 sep
Mobiliteit
Justitie

Gemiddeld 30 niet-geautoriseerde drones per dag in zone Brussels Airport

din 30 sep
Jeugd
Samenleving

Zaventemse lifter vestigt wereldrecord: "Geen moment geslapen"

maa 29 sep
Economie

4.000 banen op de helling bij moederconcern Brussels Airlines

maa 29 sep
Groen
Vlaams-Brabant

Provincie en gemeente bestrijden erosie aan Tramlaan in Sterrebeek: "Constructieve samenwerking om overlast te voorkomen"

zat 27 sep