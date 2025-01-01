Valse bommelding op Brussels Airport: “Geen idee wie achter de dreiging zit”

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"
In Zaventem kreeg Brussels Airport vanmorgen een valse bommelding binnen. De bommelding was gericht naar een vliegtuig van Brussels Airlines dat op het punt stond om naar Berlijn te vertrekken.
Meteen na de melding werden de passagiers en het boordpersoneel geëvacueerd. Het vliegtuig werd naar een veilige zone op het tarmac geloodst. Daar voerde de federale politie een grondige controle uit. Die ‘sweep’ leverde uiteindelijk niets op. “We weten momenteel nog niet wie achter de dreiging zit”, klinkt het bij Nico Cardone, de woordvoerder van Brussels Airlines.
In totaal waren 139 passagiers betrokken. De bommelding had geen gevolgen voor de werking van de luchthaven.