Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan: “Niet meer doven, maar dimmen”

Dankzij een nieuw lichtplan van netbeheerder Fluvius kan de straatverlichting vanaf vannacht op een verantwoorde manier opnieuw branden in Merchtem, Opwijk en Londerzeel. “Verantwoord, dat wil zeggen dat de ledverlichting niet gedoofd, maar gedimd zal worden. Van 100% naar 50% en nog later op de nacht naar 30%. ’s Ochtends zal de verlichting in omgekeerde richting opnieuw feller worden”, legt de burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate uit. " De oudere ledverlichting zal gedimd worden naar 50%. De oude straatverlichting blijft wel de hele nacht aan 100% branden, maar dat euvel zal volgend jaar opgelost zijn wanneer alle armaturen vervangen zijn", aldus Sminate.

Kosten lager

“Ondanks dat de verlichting opnieuw de hele nacht zal branden, zullen de kosten lager zijn dan de voorbije jaren als gevolg van de ‘verledding’ door Fluvius”, klinkt het nog bij de drie gemeenten. Doel is om tegen 2028 de straatverlichting in heel Vlaanderen te ‘verledden’.