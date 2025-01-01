Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan: “Niet meer doven, maar dimmen”

Vanaf vannacht brandt de straatverlichting opnieuw in Merchtem, Opwijk en Londerzeel. Tijdens de energiecrisis in 2022 beslisten de drie gemeenten om de lichten te doven tijdens weekdagen, van zondagnacht tot donderdagnacht. Het ging om een energiebesparende maatregel. Daar komt nu verandering in.

Dankzij een nieuw lichtplan van netbeheerder Fluvius kan de straatverlichting vanaf vannacht op een verantwoorde manier opnieuw branden in Merchtem, Opwijk en Londerzeel. “Verantwoord, dat wil zeggen dat de ledverlichting niet gedoofd, maar gedimd zal worden. Van 100% naar 50% en nog later op de nacht naar 30%. ’s Ochtends zal de verlichting in omgekeerde richting opnieuw feller worden”, legt de burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate uit. " De oudere ledverlichting zal gedimd worden naar 50%. De oude straatverlichting blijft wel de hele nacht aan 100% branden, maar dat euvel zal volgend jaar opgelost zijn wanneer alle armaturen vervangen zijn", aldus Sminate.

Kosten lager

“Ondanks dat de verlichting opnieuw de hele nacht zal branden, zullen de kosten lager zijn dan de voorbije jaren als gevolg van de ‘verledding’ door Fluvius”, klinkt het nog bij de drie gemeenten. Doel is om tegen 2028 de straatverlichting in heel Vlaanderen te ‘verledden’.

Meest bekeken

Hoe denken Halse jongeren over GAS-boetes vanaf 14 jaar?
Justitie
Jeugd

Hoe denken Halse jongeren over GAS-boetes vanaf 14 jaar?

Justitie

Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

din 9 sep
De onderkant van het Viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit
Economie
Vlaamse Rand

Binnenkijken in de werf van het Viaduct van Vilvoorde: "Eén van de meest complexe en langste bruggen van het land"

din 9 sep
Sport

Lucas Coenen ziet kansen op wereldtitel slinken: “Ik moet leren agressiever te rijden”

maa 8 sep
Gemeenteraad Halle keurt verlaging minimumleeftijd GAS-boetes goed
Jeugd
Politiek

Gemeenteraad Halle keurt verlaging minimumleeftijd GAS-boetes goed: “14-jarigen kunnen GAS-boete krijgen”

Meer nieuws uit de regio

Geslaagde hopoogst bij Brouwerij Palm in Steenhuffel
Groen

Geslaagde hopoogst bij Brouwerij Palm in Steenhuffel: “Mooie hopbellen”

Remco Evenepoel
Sport

Evenepoel krijgt Ilan Van Wilder als bodyguard mee naar WK in Rwanda

din 2 sep
Jeugd

KLJ Merchtem trotse organisator van Landjuweel: “Meer dan tien jaar op moeten wachten”

zon 24 aug
AC Bormstraat Kapelle speelt tot de winterstop zijn thuiswedstrijden bij Londerzeel United
Sport

AC Bormstraat Kapelle speelt tot de winterstop zijn thuiswedstrijden bij Londerzeel United: “Met dank aan de buren”

din 26 aug
Cultuur
Samenleving

Negen eeuwen Malderen stevig gevierd: "'Oh, wij zijn familie!'"

maa 25 aug