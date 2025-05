Viering Rerum Novarum in Plantentuin Meise: “Een dag vol engagement, verbondenheid en hoop”

Deze editie van Rerum Novarum heeft een bijzondere weerklank: het is de laatste Rerum Novarum-viering onder voorzitterschap van Peter Wouters, die na acht jaar de fakkel doorgeeft aan Julie Hendrickx Devos. Hendrickx Devos wordt officieel voorgedragen als voorzitter van beweging.net. Op de Algemene Vergadering van 14 juni zal de officiële verkiezing en aanstelling plaatsvinden.

Een dag van verbinding

De Plantentuin van Meise vormt vandaag het decor voor een feestelijke dag van reflectie. Naast toespraken is er een luistertuin met een intieme gesprekscaravan en een workshop 'Het Volk der Introverten'. Daarnaast is er onder meer een fietsbieb-parcours, een expo over fast fashion en een beeldend muziektheater. Je kan ook mindful fotografie ontdekken.

16 partners in de schijnwerpers

Onder het motto ‘We doen er iets aan’ laat beweging.net dit jaar het licht schijnen op hun netwerk en de partnerorganisaties (ACV, Arktos, CM, Familiehulp, Felies, Femma, Groep Intro, Internationaal Comité, KAJ, OKRA, Pasar, Pax Christi, Raak, Samana, Welzijnszorg, WSM). Deze organisaties tonen in een video dat ze met concrete projecten en initiatieven dagelijks het verschil maken. Voorbeelden zijn de Fietsbieb waar vrijwilligers kinderfietsen onderhouden en uitlenen, de CM-mobiel voor minder mobiele mensen, of het KATA-project van Felies, dat drempels wegneemt voor wie in de kinderzorg aan de slag wil. Stuk voor stuk illustreren ze het motto: 'We doen er iets aan'.