Vontjesstoet trekt voor derde keer door Halle: “Reuzen spreken jong en oud aan”

Vanaf 11.30u was het publiek welkom op het Oudstrijdersplein. Het plein werd verkeersvrij gemaakt zodat mensen konden zien hoe de reuzen worden opgesteld. Da’s een huzarenstukje. Ook werden de nieuwe peter en meter van reus Romeo bekend gemaakt.

Om 14.00u vertrok de Vontjesstoet aan Park's Café voor een tocht door het centrum. De Haller Zanger Knapen, de Steltenlopers van Merchtem, Accelero Gooik, The Almost Swinging Jazz Band, de Halse Dansmariekes en de G Bloezers stapten mee voor muziek en ambiance. De stoet eindigde op het Oudstrijdersplein. Voor de eerste keer stapte een kinderreus mee.

“De Vontjesstoet is een publiekstrekker die traditie en feestelijkheid samenbrengt. Dankzij de stadsreuzen en hun sfeervolle begeleiding is het een evenement dat jong en oud aanspreekt. Het is een manier om de lokale tradities in leven te houden”, klinkt het bij de Confrérie van de Vaantjesboer.