3e editie Vontjesstoet trekt door Halle

Vontjesstoet trekt voor derde keer door Halle: “Reuzen spreken jong en oud aan”

Vanmiddag vond de derde editie plaats van de Vontjesstoet, de tweejaarlijkse reuzenstoet die samenvalt met het weekend van de klant. Acht reuzen trokken samen door het centrum van Halle, begeleid door muzikale en andere acts die elke reuzenfamilie een eigen sfeer gaven.

Vanaf 11.30u was het publiek welkom op het Oudstrijdersplein. Het plein werd verkeersvrij gemaakt zodat mensen konden zien hoe de reuzen worden opgesteld. Da’s een huzarenstukje. Ook werden de nieuwe peter en meter van reus Romeo bekend gemaakt.

Om 14.00u vertrok de Vontjesstoet aan Park's Café voor een tocht door het centrum. De Haller Zanger Knapen, de Steltenlopers van Merchtem, Accelero Gooik, The Almost Swinging Jazz Band, de Halse Dansmariekes en de G Bloezers stapten mee voor muziek en ambiance. De stoet eindigde op het Oudstrijdersplein. Voor de eerste keer stapte een kinderreus mee.

“De Vontjesstoet is een publiekstrekker die traditie en feestelijkheid samenbrengt. Dankzij de stadsreuzen en hun sfeervolle begeleiding is het een evenement dat jong en oud aanspreekt. Het is een manier om de lokale tradities in leven te houden”, klinkt het bij de Confrérie van de Vaantjesboer.

3e editie Vontjesstoet trekt door Halle

Meest bekeken

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat
Economie
Mobiliteit

Motard overlijdt na aanrijding op E40 in Ternat: bestuurder gevat na vluchtmisdrijf

Uitslaande woningbrand in Dilbeek
Samenleving

Uitslaande woningbrand in Dilbeek: “Bewoners voor controle naar ziekenhuis gebracht"

De bakkerijwinkel van GO! Campus Wemmel
Onderwijs

GO! Campus Wemmel opent bakkerijwinkel voor buurtbewoners: "Goed voor vaardigheden leerlingen"

vrij 3 okt
Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken
Sport

Nieuwe snookerclub in Liedekerke wil spelers van alle niveaus beter maken

Onderwijs
Vlaamse Rand

Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

don 2 okt

Meer nieuws uit de regio

Samenleving
Economie

Sweet Revolution in Halle: "Delen met mensen die niks of heel weinig hebben"

vrij 3 okt
Samenleving

Extra controles op sluikstorten in Halle: "Ook gesensibiliseerd"

vrij 3 okt
Nadine Vermeulen uit Halle schrijft een boek over borstkanker
Samenleving

Nadine Vermeulen uit Halle schrijft een boek over borstkanker: “Ik verloor mijn borst, maar niet mijn glimlach”

woe 1 okt
Samenleving
Politiek

Protest in Halle tegen schrappen November Wereldmaandactiveiten: "Autoritaire bestuursstijl"

din 30 sep
Het Lamme Gisj-stadion
Sport
Politiek

Vormt Halle Lamme Gisj om tot hockeyterrein? "Plek met veel potentieel"

zat 27 sep