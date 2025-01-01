Vrijwilligers ruimen zwerfvuil op World Cleanup Day: "Signaal dat we een propere gemeente willen"

Aan de kerken van Zaventem, Nossegem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe verzamelden vrijwilligers om klokslag 10 uur voor World Cleanup Day. Voorzien van de nodige hulpmiddelen trokken ze de wijk rond op zoek naar rondslingerend afval. "We willen daarmee het signaal geven dat we graag een propere gemeente willen," zeggen Nathalie en Sevgi. "Want eigenlijk zouden wij dit niet moeten doen."

Zwerfvuil is een probleem in Zaventem, vindt gemeenteraadslid en organisator Chloe Ockerman. "Wij zijn ook een drukbevolkte gemeente, met veel scholen en veel doorgangsverkeer." Vooral in het centrum is er te veel afval op straat. "Daar blijft afval het langst liggen, zijn de vuilnisbakken overvol en hebben mensen toch makkelijker de neiging om er nog vuilnis bij te gooien." Ockerman vervolgt: "ik wil mensen eigenlijk aansporen om vaker vuilnis op te ruimen, tijdens een wandeling bijvoorbeeld. 't Is maar een kleine moeite, en maakt een groot verschil."

Een videoverslag zie je in ons nieuws.