Wateroverlast in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise: "Tiental straten blank"

Een tiental straten, waaronder de Schoolstraat, de Molenstraat, de Berkenlaan, de Bergstraat, Bergkapel, Pilatusveld, de Mechelsestraat, de Gildenstraat ende Brusselsestraat in Londerzeel hebben te kampen met wateroverlast.

In Meise gaat het om de Neromstraat en de Londerzeelsesteenweg. De politie vraagt om die straten te vermijden. "Al onze ploegen, de collega's van Brandweerzone Vlaams-Brabant West en de gemeentediensten doen momenteel het nodige om te beletten dat het water in de woningen zou lopen", meldt de zone nog.

Burgemeester Nadia Sminate van Londerzeel: "De situatie zou zich normaal gezien vanzelf moeten normaliseren de komende uren. Het water staat aan sommige huizen tot tegen de dorpel, maar gelukkig nog niet binnen. Alle ploegen zijn alert en pompen waar nodig."

Ook in Sleeuwagen in Mollem (Asse) is er wateroverlast.