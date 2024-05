Wit-Gele Kruis zet nu ook zorgkundigen in bij palliatieve zorg aan huis

Steeds meer patiënten koesteren de wens om tijdens hun laatste levensfase in hun thuisomgeving te zijn. Maandelijks verzorgt het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant gemiddeld 350 palliatieve patiënten. “Palliatieve zorg is heel intens”, vertelt Kristof Muylaert van Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant. “Vaak zijn meerdere bezoeken per dag nodig. Wanneer een zorgkundige het tweede bezoek aan een palliatieve patiënt mag doen, is dat een verlichting voor de verpleegkundige rondes. Wij hebben met sommige patiënten een sterke band omdat we ze al jaren thuis verzorgen. Het is een meerwaarde dat we nu tijdens een van de moeilijkste fasen van hun leven aan huis mogen komen. Aan mantelzorgers bieden we ook veel steun. Ook zij hebben vragen of gewoon nood om eens over iets anders te praten.”

“De nieuwe wetgeving is een mooie erkenning van ons beroep,” vindt zorgkundige Melissa. “Ook wij zijn opgeleid om pijn op te volgen, observaties te doen en doorligwondes te voorkomen. En als we twijfelen of een vraag hebben, bellen we altijd naar een verpleegkundige. Iedereen heeft een cruciale rol in de zorg van een palliatieve patiënt. Van de zorgkundige, verpleegkundige en referentieverpleegkundige palliatieve zorg tot de huisarts, de kinesitherapeut, de apotheker, de diensten gezinszorg en de palliatieve netwerken.”