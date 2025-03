Woonproject Grote Baan ingehuldigd in Beersel: "Ik kan betaalbaar blijven wonen in de regio"

Met de hoge grond- en woningprijzen in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. De twaalf betaalbare woningen in Beersel zijn daar een antwoord op. Tien van de twaalf woningen zijn al toegekend aan kandidaat-kopers. Momenteel is Woonpunt Zennevallei bezig met het toewijzen van de laatste twee woningen op basis van een wachtlijst. Katrien Hemelhof, momenteel nog huurder van een Vlabinvest-huurwoning, is één van de kopers binnen het project Grote Baan en getuigt.

”Ik ben een bewust alleenstaande moeder met een zoontje van 4,5 jaar, dat naar school gaat in Alsemberg. Ikzelf ben ook werkzaam in de regio. Kortom, mijn leven speelt zich af in deze streek. Tijdens mijn zoektocht op de private markt kwam ik wel goedkopere woningen tegen maar deze vereisten vaak aanzienlijke renovatiewerken. Dankzij dit project kan ik betaalbaar blijven wonen in de regio, vlakbij familie en in een groene omgeving. Ook het feit dat er twaalf woningen zijn gebouwd, geeft me hoop op een klein wijkgevoel, met gezinnen en jonge kinderen. Dit zou erg leuk zijn voor mijn zoontje”.

Het woonproject is gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen Vlabinvest, Woonpunt Zennevallei en de gemeente Beersel, dat het terrein verkocht aan de woonmaatschappij. “We proberen de prijzen zo betaalbaar mogelijk te houden zodat koppels en alleenstaanden, al dan niet met kinderen, de woningen kunnen kopen. Als huidige huurders van een Vlabinvest-woning nu de mogelijkheid hebben om één van onze woningen te kunnen kopen én er hun thuis van te maken dan hebben we ons doel bereikt”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen en voorzitter van Vlabinvest.