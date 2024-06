Woonzorgcentrum Ofelia verliest erkenning en moet sluiten

Woonzorgcentrum Ofelia stond sinds maart vorig jaar onder verhoogd toezicht wegens verschillende problemen in de zorg. Die tekorten zijn intussen onvoldoende verbeterd. Ook in het verleden is het woonzorgcentrum al verschillende keren aangemaand tot verbetering en wou het Departement Zorg de voorziening al eens sluiten. Die sluiting werd toen nog in beroep afgewezen.

“Dit woonzorgcentrum heeft het al jaren moeilijk om een consistent en voldoende hoog niveau van kwaliteit te kunnen bieden voor zijn bewoners. We hebben hen verschillende kansen geboden om het tij te keren. Maar ook na een jaar onder verhoogd toezicht moeten we vaststellen dat er ernstige tekorten blijven op het vlak van medicatieveiligheid, het goed bijhouden van de zorgdossiers en de zorg zelf. We hebben een sluiting nog lang willen vermijden, omdat dat bijzonder impactvol is voor de bewoners, maar hebben er geen vertrouwen meer in dat deze voorziening alsnog naar een structureel goede werking kan evolueren. Daarom trekken we de erkenning in,” legt woordvoerder van het Departement Zorg Joris Moonens uit.

Zonder erkenning moet het woonzorgcentrum de deuren sluiten. In het sluitingsbevel is bepaald dat de sluiting ten laatste op 15 september 2024 uitgevoerd moet zijn. Dat betekent concreet dat op deze datum alle huidige bewoners moeten worden gehuisvest in een andere voorziening of een andere passende opvangmogelijkheid. Het Departement Zorg heeft het overleg opgestart met het lokaal bestuur om voor deze bewoners en hun familieleden of vertegenwoordigers alternatieven te kunnen aanbieden.