WZC Hingeheem (Asse) bakt voor Stop Alzheimer

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers bakten erop los. Met hart en ziel bakten en verkochten ze cake. Het leverde een mooie opbrengst van 1636 euro op. De cheque ging naar Stop Alzheimer.

Katleen Meersseman, voorzitter van het OCMW Asse, organiseerde mee het initiatief. "Elk verkocht cakeje draagt bij aan broodnodig onderzoek rond de ziekte en biedt hoop aan mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast was dit initiatief ook een mooie kans om te sensibiliseren en mensen te informeren over deze ziekte. Dit is absoluut noodzakelijk om meer begrip te creëren en de drempel naar ondersteuning en hulp te verlagen."

"Deze geweldige actie laat zien hoe een lokaal initiatief een groot verschil kan maken. Het ingezamelde bedrag zal ons helpen om nieuwe stappen te zetten in het onderzoek naar dementie. Elke euro brengt ons dichter bij de doorbraken die we zo hard nodig hebben. Ik wil iedereen die betrokken was hartelijk bedanken voor hun inzet en solidariteit," zegt een dankbare Joost Martens, directeur van Stop Alzheimer.