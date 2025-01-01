Zemst zoekt naar invulling van terreinen VK Weerde: “Ideeën van inwoners zijn welkom”

De voormalige terreinen van voetbalclub VK Zemst tussen de Galgenberg en de Vredelaan in Weerde zijn eigendom van de gemeente en zijn in totaal zo’n 15 hectare groot. Omdat het gebied deel uitmaakt van een ruimtelijk uitvoeringsplan is enkel een recreatieve invulling mogelijk. Inwoners kunnen voorstellen indienen via het online participatieplatform ‘Zemst aan Zet’.

“De gemeente beschikt over beperkte financiële middelen om de terreinen een nieuwe invulling te geven. Daarom kijken we uit naar een samenwerking met private partners of verenigingen. Erkende Zemstse verenigingen kunnen eventueel ondersteuning krijgen via zogenaamde infrastructuursubsidies. Van private partners wordt een financiële inbreng verwacht”, klinkt het.

Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 17 september.