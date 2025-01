Zoveelste sluikstort langs Oude Keulseweg ontdekt: “Volledige inboedel gedumpt”

Het nieuwe sluikstort werd woensdag ontdekt. Het lijkt volgens getuigen zelfs of er volledige inboedels van één of meerdere woningen werden gedumpt gaande van matrassen, kussens, over stoelen tot uiteengehaalde kasten, tafels én heel veel vuilzakken. Intercommunale Interza is intussen verwittigd. Schepen van Openbaar Domein Wim Driesen (Open VLD) spreekt van een zeer frustrerende situatie. “Ik heb nog geen nieuws van mijn diensten, maar als dit klopt zullen we opnieuw een camera moeten installeren”, zucht hij.

De hele Oude Keulseweg wordt al jarenlang geteisterd door tientallen sluikstorten van bouwafval, afval van wegenwerken en afval afkomstig van dubieuze garages zoals motorolie en autobanden. Zelfs de installatie van een slagboom met een codeslot houdt sluikstorters niet tegen.