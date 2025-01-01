Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

“Volgens de eerste vaststellingen week een bestuurder van zijn rijbaan af”, zegt woordvoerster Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. “Daarbij botste hij eerst tegen een tegenligger en vervolgens frontaal op een derde voertuig dat achter de tweede auto reed."

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Brandweerteams blusten een rokend voertuig, verleenden de eerste zorgen aan de slachtoffers en zorgden voor de verlichting zodat een verkeersdeskundige een onderzoek kon uitvoeren. Nadien maakten ze de rijbaan vrij.

In totaal werden drie personen naar het ziekenhuis overgebracht. Twee bestuurders raakten lichtgewond en legden een negatieve ademtest af. De bestuurder die de kettingbotsing veroorzaakte, werd zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar.

Het parket Halle-Vilvoorde stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Tervuursesteenweg bleef urenlang afgesloten voor het verkeer. Rond 1 uur ’s nachts werd de rijbaan vrijgegeven.