Kunstschaatsster Ilona Van Steenberghe uit Dilbeek geselecteerd voor de Winter Europese Jeugdolympiade in Georgië: "Beloning voor het harde werk tijdens revalidatieproces"

Van 9 tot 16 februari vindt in Bakuriani, in Georgië, de zeventiende editie van de Winter Europese Jeugdolympiade plaats. Atleten uit 45 verschillende landen zullen het tegen elkaar opnemen in acht disciplines. Voor het kunstschaatsen is de 15-jarige Ilona Vansteenberghe uit Groot-Bijgaarden geselecteerd. Om zich klaar te stomen, nam Ilona afgelopen weekend deel aan de Ice Talent Trophy in Hasselt. Ilona vocht terug na een zware enkelblessure.