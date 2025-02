Noyan Baldemir presteert sterk op jiu jitsu-kampioenschap van Okinawa Steenokkerzeel: "Dankzij mijn papa ben ik op mentaal vlak gegroeid"

Okinawa Steenokkerzeel organiseerde afgelopen weekend het 'Vlaams-Brabants Open Jiu Jitsu Tornooi'. Eén van de enige grote jiu jitsu-tornooien in onze provincie is dat. Wij volgden Noyan Baldemir. De 14-jarige kerel pakte in het verleden al enkele Belgische titels en presteerde sterk tijdens het kampioenschap van zijn club. Een deel van zijn succes dankt Noyan aan zijn papa. Die weet zijn zoon mentaal op scherp te krijgen voor een wedstrijd. Hoe hij dat doet, ontdek je in deze reportage.