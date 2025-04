Olympic Essenbeek Halle organiseert stage op nieuwe piste: "Oud stuk piste meegenomen"

Olympic Essenbeek Halle organiseert deze week een atletiekkamp. Kinderen, met én zonder atletiekervaring, proeven er elke dag van verschillende disciplines en nemen het vrijdag tegen elkaar op in wedstrijden. Voor de club is deze editie extra speciaal, want ze kunnen eindelijk oefenen op hun gloednieuwe piste, iets waar de atleten al jarenlang naar uitkeken.