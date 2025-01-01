Doelnetten FC Verbroedering Hofstade kapotgesneden: "Pure vernielzucht"

"300 euro per stuk"

De vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun slag geslagen. Ze beschadigen zowel de doelen van het hoofdterrein als van het tweede terrein. “Zaterdagavond na de wedstrijden was er nog niets te zien”, vertelt secretaris Tom Straetman. “Toen we ’s ochtends terugkwamen, waren alle netten kapotgesneden en volledig onbruikbaar. Dankzij de hulp van vrijwilligers konden toch nog tijdig nieuwe netten gehangen voor de match van de eerste ploeg.”

De schade loopt echter de honderden euro’s. “Nieuwe netten kosten al gauw 300 euro per stuk”, aldus Straetman. “Dit gaat dus over 600 euro. Dat is geld dat we liever in onze jeugdwerking steken, maar nu moeten we noodgedwongen herstellingen doen.” Volgens de club gaat het niet om een eerste vandalenstreek. Recent werd nog een fiets gestolen van een lid en in het verleden werden ook al eens stoelen vernield, maar zelden zo gericht en zinloos. “Het is pure vernielzucht”, zegt Straetman.

Enige oplossing: bewakingscamera's

De politie werd op de hoogte gebracht en een klacht werd ingediend. De club kreeg het advies om camerabewaking te installeren, aangezien er weinig sociale controle is aan de afgelegen Gasthuishofweg. Er zal wel meer gepatrouilleerd worden door de politie. Volgens de secretaris is FC Verbroedering Hofstade de plaatsing van bewakingscamera’s al volop aan het bekijken. “Het lijkt de enige oplossing, al is het maar om enigszins geruster te zijn als club. Maar het is wel spijtig dat je als club weer moet investeren omdat er mensen zijn die niet weten hoe ze zich moeten gedragen.”

De nieuwe netten brengen Verbroedering Hofstade meteen geluk want de club wint de wedstrijd tegen SK Nossegem B met 2-1.