Gemeente Dilbeek en Odisee-studenten zetten senioren in beweging: "Een meerwaarde voor onze opleiding"

De hele namiddag gaven studenten Lichamelijke Opvoeding verschillende sportinitiaties en infosessies aan 170 ouderen. Badminton, tafeltennis, padel en indoor-curling stonden op het programma. "Ik vind het wel een mooi initiatief om de senioren meer aan het sporten te brengen", zegt student Kobe De Coeyere. "Het is zeker een meerwaarde voor onze opleiding. Heel tof dat we met die doelgroep in contact komen."

"We hebben het geluk dat Odisee in Dilbeek gelegen is en ook een richting heeft lichamelijke opvoeding", zegt Nele Eylenbosch van Team Ouderenwelzijn. "Ze waren direct bereid om mee in zee te gaan. De studenten bereiden de sportsessie voor op maat van de doelgroep natuurlijk." De gemeente wil 55-plussers aan het bewegen zetten omwille van de heilzame effecten van sport op zowel de fysieke als de mentale gezondheid.

"Een hele mooie win-win", zegt Janne Kerremans, docent Lichamelijke Opvoeding aan Odisee Hogeschool. "We zetten hier op de campus in op de idee dat bewegen is belangrijk. Vanuit die invalshoek willen we onze Dilbeekse buren mee aan het bewegen te krijgen. Bovendien, geven we met deze doelgroep nog net dat tikkeltje meer mee aan studenten die de laatste hordes van hun opleiding nemen."