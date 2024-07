Demir vernietigt uitbreidingsplannen Sportcomplex Dooren: “Oppositie speelde onder één hoedje met de minister”

De voorbije jaren maakte de gemeente Merchtem werk van een uitbreiding van sportcomplex Dooren. Nieuwe ruimtelijke plannen moesten voor extra sport- en recreatieruimte zorgen, waaronder beachvolleybalvelden, voetbalvelden, een Finse piste, paardenpiste en sporthal. Maar die ruimtelijke plannen zijn nu vernietigd door bevoegd minister Zuhal Demir. “De argumenten die ze aanhaalt om de plannen te vernietigen, zijn voor ons onbegrijpelijk”, zegt schepen van Sport Toon Luypaert. “Ze zegt dat de compensatie van landbouwgronden niet gegarandeerd is, terwijl dat dat allemaal in orde is. De provinciale deputatie geeft ons gelijk, maar de minister volgt blijkbaar niet.”

Het gemeentebestuur deelt ook een sneer uit naar oppositiepartij N-VA, die onder één hoedje zou spelen met minister Demir. “Ik stel vast dat er vreemde zaken gebeurd zijn. Zo was er een advies bij oppositiepartij N-VA zonder dat de gemeente al op de hoogte was gebracht. Het departement Omgeving zegt dat alles in orde is, waarna een bocht van 180 graden wordt gemaakt”, gaat Luypaert verder. “Het is voor ons duidelijk dat N-VA Merchtem dubbel spel heeft gespeeld, waarmee het de leven van de sportclubs in de gemeente zuur maakt.”

Harde woorden die de Merchtemse N-VA ontkent. “We zijn voorstander van de uitbreiding van sportcampus”, zegt gemeenteraadslid Reinhoud De Bosscher. “Maar er is nog altijd de realiteit. Er moet landbouwgrond onteigend worden en omgezet worden naar recreatiegebied. Daar wringt het schoentje. In november werd het gemeentebestuur al op de hoogte gebracht dat de plannen juridisch niet waterdicht waren. Ze staan bol van tegenstrijdigheden met het structuurplan, maar de gemeente heeft halsstarrig vastgehouden aan het eigen gelijk. Met die houding heeft het de ruimtelijke plannen zelf op de helling gezet.”