Belgian Cat Marie Vervaet is zesde stadsambassadeur van Vilvoorde: “Marie maakt onze stad trots”

De stadsambassadeur ontvangt een bedrag van 1 000 euro dat besteed kan worden aan een eigen project of aan een goed doel. Daarnaast staat de stadsambassadeur een jaar in voor een rubriek in de Vilvoordse Stadskrant. De stadsambassadeur wordt ook uitgenodigd op officiële evenementen en promoot zoveel mogelijk de stad.

“Met Marie hebben we opnieuw een stadsambassadeur die onze stad fier maakt en die fier is op haar stad. Ze kende een ongelofelijk jaar waarin ze als kapitein van haar ploeg Castors Braine de beker van België won én kampioen van België werd. Daar werd ze individueel voor beloond met de titel van ‘Speelster van het Jaar’. Ze mocht ook als enige nieuwkomer mee met de Belgian Cats naar het EK basketbal. Daar mocht ze meteen meevieren. Die prestaties verdienen onze felicitaties en we zijn bijzonder fier dat ze het ambassadeurschap op zich wil nemen”, zegt burgemeester Jo De Ro.

**Vorige stadsambassadeurs **

In 2017 beet Ish Ait Hamou de spits af als eerste stadsambassadeur. Hij werd in 2018 opgevolgd door de firma Ecoworks. Eind 2019 werd de titel van stadsambassadeur toegekend aan Kristien Bonneure en Lucas Vanclooster, later ging de titel postuum naar hun overleden zoon Frederik. In 2021 trok de stad Vilvoorde de kaart van de sport en werd meerkampster Noor Vidts de vierde stadsambassadeur. Lene Bettens, werkzaam achter de schermen in de televisiewereld en oprichtster van de #fanvanvilvoorde nam in 2022 de fakkel over.