Basketbalspeelster Marie Vervaet over haar jaar van de doorbraak: “Stilaan klaar voor de stap naar het buitenland”

Alles loopt op wieltjes voor Marie Vervaet uit Vilvoorde. Haar carrière evolueert hoe ze het wil. "Belgisch speelster van het jaar worden was een mooie bekroning van een prachtig seizoen. De selectie voor de nationale ploeg was de kers op de taart. Ik mocht mee naar het EK. Ik wist dat mijn rol daar beperkt zou zijn, maar het EK met de Belgian Cats winnen was een fantastische ervaring”, zegt Marie voor de match tegen Boom.

Toch was het de voorbije jaren niet enkele rozengeur en maneschijn. Zonder in detail te gaan over de club, kende Vervaet een zware dip. "Er is een periode geweest waarin ik in een ploeg speelde waar ik me niet goed voelde, ook niet bij de staf. Ik verloor het spelplezier en moest me naar elke training sleuren. Het was een put waarin ik zat en het is makkelijker om dieper en dieper in die put te geraken dan eruit te kruipen. Dat is een werk van heel lange adem geweest", vertelt Vervaet.

Marie voelt zich nu opperbest, zeker ook bij Castors Braine. Toch is de droom het buitenland. “Ik denk dat het misschien tijd wordt om België te verlaten. Na vorig seizoen had ik het gevoel dat het op Belgisch niveau wel goed zat, maar dat het op Europees vlak nog beter kon. Daarom ben ik gebleven, om nog één jaar te bevestigen. Nu Europees goed spelen en dan een stapje hogerop zetten. Spanje, Frankrijk, Turkije zijn de landen waar het goed draait op vlak van basket, dus één van die landen zie ik wel zitten. De toekomst zal het uitwijzen”, aldus Vervaet.