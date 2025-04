Versterkte PIT-werking moet hulpverlening verbeteren: "Best mogelijke medische zorg garanderen"

Een paramedisch interventieteam, kortweg PIT, is een hulpmiddel voor zorg buiten de muren van het ziekenhuis. Qua uitrusting houdt zo'n team het midden tussen een ziekenwagen en een MUG, waarbij altijd een arts aan boord is. De PIT-verpleegkundige is opgeleid om intensieve zorg toe te dienen en dringende hulpverlening te geven.

Vooralsnog is er slechts een PIT actief in de regio, namelijk in Asse. Een ziekenwagen van de nabijgelegen brandweerpost moet de verpleegkundige oppikken en vervolgens doorrijden naar het interventieadres. Vanaf 1 oktober 2025 kan zo'n team onmiddellijk vanuit het AZORG-ziekenhuis vertrekken. Kolonel Tom Van Esbroeck, zonecommandant van Brandweerzone Vlaams-Brabant West: “Door het PIT-voertuig en het medisch personeel te centraliseren in het ziekenhuis boeken we een aanzienlijke tijdswinst en verkleinen we de interventietijden. Dit zal de dringende geneeskundige hulpverlening in de regio aanzienlijk versterken.”

Vanaf september zal ook het AZ Jan Portaels over een team beschikken. “De oprichting van een PIT in het AZ Jan Portaels kadert binnen de bredere doelstelling om de zorg die we aanbieden nog efficiënter te maken", zegt Onze verpleegkundigen kunnen met behulp van een bijkomende opleiding veel interventies zelfstandig oplossen zodat de MUG beschikbaar blijft voor die zaken waar een arts essentieel is.”

De brandweerzone zal zo'n dertig nieuwe mensen moeten aanwerven om de plannen te realiseren. “Wij gaan op korte termijn over op de aanwerving van de hulpverleners-ambulanciers om onze ziekenwagendienst te versterken en de PIT-werking in beide ziekenhuizen te garanderen", zegt zonevoorzitter Irina De Knop. "We willen klaar zijn voor de toekomst en onze inwoners de best mogelijke medische zorg garanderen die hen toekomt.”