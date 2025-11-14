START.huis in Vilvoorde zoekt nieuwe startende ondernemers: “Meer dan een werkplek”

Het START.huis is een plek waar ondernemerschap groeit en waar klanten lokaal talent leren kennen. Het project groeide de afgelopen jaren uit tot een broedplaats voor ondernemerstalent. Verschillende succesvolle ondernemingen zetten er hun eerste stappen, waaronder recent Naked Cakes. “Ik begon in het START.huis om te zien of mijn horecadroom kon overleven buiten mijn keuken. Vandaag staat Naked Cakes er. Dus eerlijk, als jij je droom nog niet test, wat ben je dan aan het doen?”, vraagt zaakvoerster Jessie zich af.

Een horecaruimte met keuken en inrichting, kantoorruimtes die ook als praktijk of atelier kunnen dienen of een winkel, het is allemaal mogelijk in het START.huis. De inschrijvingen lopen tot en met 14 november 2025 en de geselecteerde ondernemers kunnen in de loop van 2026 aan de slag, afhankelijk van de ruimte. “Ondernemers krijgen er niet alleen een betaalbare ruimte, maar ook begeleiding, zichtbaarheid én een netwerk van andere ondernemers rond zich. Dat maakt de stap naar een eigen zaak een stuk haalbaarder én leuker”, zegt schepen van Economie Didier Cortois.