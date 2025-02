Stad Halle schroeft geplande prijsverhogingen Hallebad terug: “Zwemmen moet eerlijk en toegankelijk blijven”

Sportoase verwijst naar de gestegen kosten van energie, water, onderhoud en personeel als reden voor de tariefverhoging. “We waren niet op de hoogte van de plannen en vroegen Sportoase om een oplossing die voor de Halse bezoekers van Hallebad redelijker is”, klinkt het bij schepen van Sport Pieter Busselot. “We blijven in gesprek om ervoor te zorgen dat de tarieven eerlijk en toegankelijk blijven voor alle Hallenaren. De nieuwe tarieven gaan binnenkort van kracht, maar de stad blijft waken over de betaalbaarheid van sport- en zwemfaciliteiten.”

Voor inwoners uit Halle wilde Sportoase een verhoging van 80 eurocent per zwembad doorvoeren, na tussenkomst van de stad Halle is dat teruggebracht nu 30 eurocent. Een zwembeurt kost nu 4,10 euro. “Voor niet-inwoners vanaf 12 jaar blijft de prijsstijging behouden. Een maand abonnement kost nu 9,60 euro. Verder komt er een nieuwe beurtenkaart voor sportzwemmers, waardoor sporten in het zwembad laagdrempelig blijft”, zegt Busselot. “Er komt ook een compensatie voor bestaande abonnees. Houders van een beurtenkaart krijgen twee extra beurten en lopende abonnementen worden met een week verlengd.De tarieven voor scholen en clubs blijven tot slot ongewijzigd.”