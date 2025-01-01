Zemst zoekt naar invulling van terreinen VK Weerde

Zemst onderzoekt voorstellen voor invulling site VK Weerde

128 Zemstenaren dienden een voorstel in voor de herbestemming van de terreinen van VK Weerde. Die voetbalclub zette meer dan een jaar geleden de werking stop. Sindsdien is de site verlaten. De gemeente Zemst wil het domein een nieuwe recreatieve invulling geven en zocht daarvoor inspiratie bij de inwoners. De 128 voorstellen worden nu onderzocht, vervolgens maakt het schepencollege een shortlist en geeft de participatieraad advies. Daarna wordt beslist wat er op de site komt.

