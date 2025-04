Zwembad van Asse tot en met morgen uitzonderlijk gesloten voor recreanten: “Geen veilige dienstverlening mogelijk”

Als gevolg van de tweede fase van de werken is er geen toegang meer tot het zwembad en de sporthal langs de voorkant aan de straatkant. Er is enkel toegang via de parking langs de achterzijde. Daardoor komt een veilige dienstverlening in het gedrang.

De gemeente sluit daarom tot en met morgen het zwembad. Zwemclubs zouden wel nog terecht kunnen in het zwembad.