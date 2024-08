12-jarige Meisenaar Jérôme Vertongen is Belgisch kampioen Tijdrijden

Vertongen koerst bijna vijf jaar en rijdt voor Avia Rudyco Cycling Team uit Hamme. “Ik voelde deze week op training dat ik in topconditie was en voelde me echt één met mijn fiets.” Dat heeft geloond, want over een afstand van 3,5 kilometer reed Vertongen een tijd van 5:24:60 en was hij de snelste renner. Eerder deze zomer werd de tiener ook Provinciaal kampioen Tijdrijden.

“Mijn oudere zus Roxanne is ook wielrenster, we rijden bij dezelfde club. Zij gaf me veel tips en zei mij met de volle focus op mezelf te rijden en niet te denke aan een podiumplaats,” aldus Vertongen. “Ik dacht maar aan één ding: hard duwen op die pedalen. Toen ik over de finish kwam, zag ik mijn tijd op mijn fietscomputer en wist ik dat het goed was. Mijn doel voor 2024 waar ik zo van droomde, is behaald.”