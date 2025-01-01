14de Palmcross zorgt dit jaar ook voor winnaars Provinciaal Kampioenschap

Het kampioenschap van Vlaams-Brabant heeft een goedgevuld palmares met vooroorloogse vedetten zoals Jules Goedhuys en Maurice Seynaeve, maar ook bekendere namen zoals Roland Liboton, Sven Nys en Niels Albert. Normaal gezien vindt de Palmcross het eerste weekend van september plaats. Maar door de wedstrijd twee weken later op de kalender te plaatsen, komen er meer renners op af.

Door de beurtrol was Steenhuffel vandaag ook het decor voor het Provinciaal Kampioenschap voor beloften en eliterenners zonder contract. De Gooikse Jorre Geerts wint bij de U23 de wedstrijd. "In Gooik is het vooral klimmen en dalen, hier was het door de vele bochten vooral duwen, maar ik wist wel dat er een kans was als ik goede benen had," reageert hij op zijn eerste plaats.

En ook de winnaar van de Palmcross Bengt Daelmans vindt de Palmcross een stevige koers. "Zeer belastend voor de rug met de korte bochten en het constant optrekken, maar niets mooier om mijn seizoen te kunnen beginnen. Ik ga nog vaak naar de Palmcross komen."

Een verslag zie je maandag in Ring Sport.