16-jarige Lowa Vancutsem is favoriet op U18 WK Wakeboarden

Wakeboarden is zoals snowboarden, maar dan op het water. Een kabel trekt de wakeboarders vooruit terwijl ze via obstakels hun ‘tricks’ tonen. En dat doet Lowa Vancutsem als de beste. Begin deze maand won ze bij de U18 brons op het EK.

Lowa is 16 en haar palmares oogt nu al indrukwekkend. Ze werd over verschillende leeftijdscategorieën heen al 5 keer Belgisch kampioen. In 2022 werd ze in Thailand wereldkampioen bij de U14. De tricks die ze in de lucht doet, zijn haar grootste troef. Wakeboarden is een intensieve sport waar veel spierkracht voor nodig is. “Je hebt vooral buikspieren nodig om je evenwicht te bewaren en armspieren, omdat we echt wel snel gaan: tot 31 kilometer per uur,” licht Lowa toe.

Lowa wil schitteren in de kwalificatierondes om zondag in de finale te staan bij de U18. “Ik hoop op het podium en stiekem ook op de eerste plaats.”