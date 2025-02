250 veldrijders leven zich uit tijdens de 3de Doendercross in Hoeilaart: "De variatie van het parcours is een troef"

Afgelopen weekend was er het wereldkampioenschap veldrijden in het Franse Liévin. Ook in Hoeilaart stond het weekend in het teken van veldrijden want daar werd zaterdag en zondag voor de derde keer de Doendercross georganiseerd. 250 amateurs in het veldrijden doken het Jan van Ruusbroecpark in. Wij gingen gisteren voormiddag kijken naar een manche van het criterium van de Wielervrienden Zennevallei, nadien konden ook kinderen proeven van de fantastische sport die veldrijden is.