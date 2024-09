600 deelnemers op 25ste motorcross event van Willemsvrienden Pamel

Het cross-event vond dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie plaats. “Dat was een plan B, want door het natte voorjaar staat er nog maïs op het veld en dus moesten we uitwijken naar dit veld aan de Molenveldstraat,” licht Jürgen Van Den Houwe van de Willemsvrienden toe.

Zaterdag kwam de jeugd in actie, zondag de volwassenen. Zij redende laatste manche van de Motorcross Liefhebbers Bond. “Dat is een wedstrijd voor de vergunningshouders van VJMO en MCLB,” weet Willy Aper, voorzitter van MCLB & VJMO. “Onder hen zijn er een paar ex-Grand Prix-rijders. Zij wilden furore maken binnen het Grand Prix-circuit, maar bleken na verloop van tijd beter thuis te horen in het liefhebberscircuit.”

Het motorcross-event van De Willemsvrienden was goed voor zo’n 600 deelnemers.