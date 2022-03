Acrogymnaste Kim Bergmans pakt 3 keer goud en 1 keer zilver op WK

Zeven keer goud, twee keer zilver en één keer brons, daarmee was België onlangs het meest succesvolle land op het wereldkampioenschap acrogym in Azerbeidzjan. Kim Bergmans hoopt dat de gymnasten een duidelijk statement hebben gemaakt met deze prestaties en meer erkenning krijgen. De 28-jarige Kapelse verzamelde zelf drie gouden en één zilveren plak op het WK.

Kim Bergmans uit Kapelle-op-den-Bos keerde terug uit Azerbeidzjan met vier medailles. Tijdens de kwalificaties veroverde team Belgium het goud in een soort landencompetitie. Samen met Bo Hollebosch en Lise De Meyst sprokkelde Kim nog twee gouden en een zilveren medaille.

Kim blikt tevreden terug op het WK. Vorig jaar werden ze nog vicewereldkampioen en kaapte ze zilver en brons eremetaal weg op het Europees kampioenschap. Dit jaar wilden de meisjes nog beter presteren. “Je traint daarvoor, om het nog beter te kunnen doen”, vertelt Kim. “Elke wedstrijd moet geturnd worden. Onze sport is heel risicovol. Dat is letterlijk erop of eronder. Als er één foutje gebeurt, dan kunnen we vallen en dan kan je het vergeten voor een medailleplaats.”

Op topsportniveau is Kim een van de oudste acrogymnasten. De sport krijgt weinig ondersteuning. Met het oog op de toekomst en om haar partner de kans te geven haar studies af te ronden, beseft Kim dat het einde van haar carrière nadert. Op de World Games, de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten in juli wil Kim samen met Bo en Lise een laatste keer schitteren. “We weten nu wat we kunnen. De concurrentie zal normaal gezien ongeveer hetzelfde zijn. Voor ons is dat ons einddoel als trio. We hopen het heel mooi te mogen afsluiten.”