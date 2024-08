Alexis Saelemaekers trekt naar AS Roma

Saelemaekers maakt deel uit van een ruildeal, want Tammy Abraham maakt de omgekeerde beweging. Saelemaekers begon zijn carrière bij Beersel-Drogenbos en trok dan naar RSC Anderlecht. In 2020 verkaste hij naar AC Milaan. Vorig jaar werd de rechterflankspeler al uitgeleend aan FC Bologna. Daarin was hij goed voor vier doelpunten in 32 wedstrijden.

Saelemaekers heeft intussen meer dan 140 wedstrijden in de Italiaanse hoogste klasse achter zijn naam. “Het is een ongelofelijk gevoel om hier te zijn”, zegt Saelemaekers in een eerste reactie. “Je voelt de liefde voor de club hier in de straten van Rome. Dit is een grote club met heel wat uitstraling in Europa”