Alison Van Uytvanck, die momenteel 50ste op de wereldranglijst staat, klopte de Tsjechische Vondrousova in drie sets: 6-1, 7-5, 6-2. De Tsjechische is het nummer 81 in de wereld.

Het is het tweede jaar op rij dat de Vilvoordse het tornooi op haar naam schrijft. Voor Van Uytvanck is het de vierde WTA-overwinning in evenveel finales.