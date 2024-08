Alison Van Uytvanck zet punt achter carrière: “Het vuur om alles te geven is weg”

‘Ik zou graag willen zeggen dat ik heb besloten om mijn carrière als professioneel tennisspeelster momenteel stop te zetten.’ Zo begint Alison Van Uytvanck haar bericht waarin ze haar afscheid aankondigt van de topsport. “De voorbije weken voelde ik het vuur niet meer om alles te geven, voor elk punt te vechten en de wereld rond te reizen”, zegt Van Uytvanck. “Het was geen makkelijke keuze. Ik wil nu focussen op wat het leven te bieden heeft buiten het tennis.”

Alison Van Uytvanck had de laatste jaren af te rekenen met heel wat blessureleed aan haar rug. “Ik heb het voorbije jaren afgezien om terug te keren, zowel fysiek als mentaal. Het was een parcours met hoogtes en laagtes. Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor dit hoofdstuk in mijn leven, maar ik kijk er nu naar uit om een nieuw te beginnen. Tennis zit voor altijd in mijn hart”, besluit Van Uytvanck.

Van Uytvanck won in haar carrière vijf WTA-tornooien en klom op tot het nummer 37 van de wereld. Haar hoogtepunt beleefde ze in 2015, toen ze de kwartfinale speelde op Roland Garros.