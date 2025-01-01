Arthur Van Den Boer 14de op EK veldrijden: “Ik verteer de overstap naar de beloften goed”

Het is een tevreden Arthur Van Den Boer die we voor onze micro krijgen. “Ik moest wel op de laatste startlijn beginnen en mijn eerste ronde was niet geweldig. Na de eerste ronde ben ik doorgekomen als 28e en dan ben ik naar de 14e plek kunnen rijden. Gezien de omstandigheden, ben ik blij met mijn wedstrijd”, zegt Van Den Boer.

Tips van Thibau Nys

De Elewijtenaar draait dit seizoen voor het eerst mee bij de beloften. “Het is niet gemakkelijk, moet ik toegeven. Bij de wedstrijden die ik rijd in het weekend start ik met de profs. Daar is het verschil wel groot, maar ik verteer de overstap vrij goed”, aldus de veldrijder die veel opsteekt van zijn ploegmaats Thibau Nys en Lars van der Haar. “Ik denk dat zij de cross beter kunnen lezen. Ik wil vaak iets te hevig starten, maar ze zeggen mij dat ik mijn krachten moeten doseren, zeker als eerstejaars belofte. Ze zeggen me ook dat als ik de weg opdraai met een prof, dat het niet aan mij is om op kop te rijden.”

Zoals veel veldrijders proeft Arthur ook van wedstrijden op de weg. “Ik doe wel liever cyclocross, maar ik wil de weg zeker niet aan de kant schuiven. Want dat kan ik ook vrij goed, dus ik wil geen keuze maken. Ik denk ook wel dat je de weg nodig hebt om sterker te worden in de winter tijdens de cross”, legt Arthur uit. “Sowieso hoop ik over een paar jaar mee te doen voor de truien en het podium bij de kampioenschappen.”

Uitkijken naar Plage Cross

Arthur kijkt nu al uit naar 22 december want na 17 jaar strijkt er met de Plage Cross in Hofstade opnieuw een topcross neer in Zemst. “Ik kan wel goed door het zand rijden, dus ik denk wel dat het hier een parcours voor mij gaat zijn. Ik train hier ook regelmatig, dus het is wel zeker dat ik ernaar uit kijk”, aldus nog Van Den Boer.