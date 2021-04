Asse verwent lopers met twee nieuwe parcours

Wie graag zijn loopschoenen aantrekt, maar eens wil afwisselen van parcours, kan vanaf nu terecht in Asse. Tot nog toe moesten lopers in de gemeente zelf hun omloop uitstippelen. Met twee nieuwe, bewegwijzerde routes komt daar verandering in.

"We hebben in Asse de Finse piste”, legt schepen van Sport Geert Heyvaert uit. “Maa met corona was er heel veel vraag naar nieuwe mogelijkheid om te lopen. We hebben twee parcours. Eentje van zes kilometer en eentje van elf kilometer.” De twee lussen vertrekken op de Asphaltcosite. Het parcours loopt langs enkele mooie locaties. Om blessures tegen te gaan, is een deel van de omloop bovendien onverhard. De gemeente koppelt ook een Strava-challenge aan de nieuwe looproutes.