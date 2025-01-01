Assenaar David Hubert nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise
David Hubert is de nieuwe trainer van voetbalclub Union Saint-Gilloise. De 37-jarige Assenaar komt over van OH Leuven, waar hij sinds dit seizoen aan de slag was. Hubert leidde deze middag al de trainingen van de landskampioen in het oefencomplex in Zaventem. Eerder was Hubert ook al trainer van Anderlecht. Nu volgt hij bij Union Pocognoli op, die naar AS Monaco trok.
De komst van Hubert is misschien een verrassende, maar ook een doordachte keuze, klinkt het bij CEO van Union Saint-Gilloise Philippe Bormans. "We waren natuurlijk op zoek naar iemand die de competitie kent, die jong en ambitieus is. In het verleden hebben we ook altijd gekozen voor iemand die zich wil smijten in de visie van Union en wil geloven in de manier waarop onze club werkt. We hebben een lijst van 17 mogelijke coaches gereduceerd naar 3 en zijn met die laatsten in gesprek gegaan. Het was vrij snel duidelijk dat de keuze voor David Hubert de enige juiste is."