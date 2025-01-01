Assenaar David Hubert nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise

De komst van Hubert is misschien een verrassende, maar ook een doordachte keuze, klinkt het bij CEO van Union Saint-Gilloise Philippe Bormans. "We waren natuurlijk op zoek naar iemand die de competitie kent, die jong en ambitieus is. In het verleden hebben we ook altijd gekozen voor iemand die zich wil smijten in de visie van Union en wil geloven in de manier waarop onze club werkt. We hebben een lijst van 17 mogelijke coaches gereduceerd naar 3 en zijn met die laatsten in gesprek gegaan. Het was vrij snel duidelijk dat de keuze voor David Hubert de enige juiste is."