Jo De Smedt toont zijn werk in voormalige Galerie De Ziener: “Als er licht brandt, mag je binnenstappen”

Kunstenaar Jo De Smedt uit Asse verhuisde onlangs zijn atelier naar de vroegere Galerie de Ziener. Hoewel hij het galeriewerk van zijn vader niet wou voortzetten, kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. Want zijn werkplek is nu het decor voor zijn overzichtstentoonstelling Wintertijd, waar ook werk van andere kunstenaars toont. "Maar er komt geen vast programma, geen vaste kunstenaars en geen vaste openingsuren", zegt Jo De Smedt.

De beroemde Assese Galerie De Ziener is dood, leve Atelier Heksenketel. In zijn nieuwe werkplaats toont de Assese kunstenaar Jo De Smedt eigen werk van de voorbije 31 jaar. “Er zijn werken bij die ik nog op school gemaakt heb, tot heel recent werk dat vorige maand klaar was en nu te zien is”, zegt Jo de Smedt. “Sommige daarvan zijn nog nooit getoond en liggen al jaren in de schuif. Ik vind het interessant om die te tonen.”

De tentoonstelling laat vooral zien hoe De Smedt aan zijn oeuvre heeft gebouwd. “De ideeën die je opdoet, ga je gebruiken in nieuw werk. Zo is al mijn kunst op een bepaalde manier met elkaar verbonden.” Behalve zijn eigen werken, behoort De Smedts indrukwekkende collectie Trench Art ook tot de expo. De overzichtstentoonstelling is een opstapje. De Smedt wil ook werk van anderen exposeren. Zo treedt hij toch ook een beetje in de voetsporen van zijn vader Jan De Smedt.

Ik toon de kunst van anderen ook enkel in het paviljoen en niet meer als galerie. Er komt geen vast programma en geen vaste kunstenaars. Het gaat meer over vrijheid, experimenteren en spontaniteit. Zo zijn er ook niet echt openingsuren, maar als er licht brandt mogen bezoekers zeker binnenstappen”, besluit Jo.

